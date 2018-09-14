Министры иностранных дел Франции и Китая выступили против односторонности

Пекин, , 07:02 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И провел в Пекине переговоры со своим французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом, призвав к сотрудничеству в различных сферах, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

В грядущем году страны будут отмечать 55-летие установления двусторонних отношений между странами, что представляет особую значимость для китайско-французских отношений, заявил Ван.

«Китай намерен укрепить взаимодействие с французской стороной в деле строительства «Нового шелкового пути», а также освоения новых путей сотрудничества», — заявил Ван, призвав стороны внести свой вклад в защиту многосторонности и улучшение глобальной системы управления, а также мира и развития во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуард Филипп во время своего визита в Китай в июне 2018 года также выступил за «сильную многосторонность без наивности, но твердую и справедливую», без которой мир ждет хаос.

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