Новый губернатор Магаданской области Сергей Носов вступил в должность

Магадан, Магаданская область, , 06:57 — REGNUM В Магаданской области прошла инаугурация избранного в единый день голосования 9 сентября главой региона Сергея Носова. Вступая в должность, он заверил, что намерен двигаться в решении приоритетных для Колымы вопросов как можно быстрее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

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Окончательные итоги выборов подведены, Сергею Носову колымчане отдали 81,59% голосов. Исполнение своих полномочий новый глава Колымы намерен начать с принятия решений о составе правительства области и назначения представителя региона в Совете Федерации РФ.

Приоритетом работы на долгосрочную перспективу он назвал усиление исполнения положений майского Указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

«Я рад, что жители Магаданской области 9 сентября полностью одобрили решение президента о моём назначении. Для меня это крайне важно и не менее ответственно, — подчеркнул Сергей Носов. — В целом, все мои действия уже давно запланированы. Своё продолжение они получили на Восточном экономическом форуме. Теперь будем работать здесь. Начинается бюджетный процесс, очень важный. Начинается отопительный сезон. Эти вопросы требуют максимум внимания. Надо двигаться как можно быстрее. Медлить нельзя, надо перестраиваться, и мы уже это делаем».

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Со вступление в должность его поздравил полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, который объяснил высокий результат Сергея Носова на выборах его искренностью.

«Желаю новому губернатору Магаданской области создать коллектив единомышленников: честных, искренних, творческих. Собрать вокруг себя людей, которые думают о колымской земле, которые готовы работать и развивать регион», — отметил Юрий Трутнев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая Сергей Носов был назначен временно исполняющим обязанности главы Магаданской области. На Колыму он прилетел из города Нижний Тагил в Свердловской области, где занимал пост мэра. 9 сентября Сергей Носов победил на выборах губернатора Магаданской области.

За период временного руководства регионом Сергей Носов прославился тем, что не стеснялся в выражениях при оценке работы подчинённых и состояния колымских дорог.

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