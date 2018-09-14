В Приморье «обезглавили» экономику, здравоохранение и молодёжную политику

Владивосток, , 06:36 — REGNUM После закрытия Восточного экономического форума три директора департаментов администрации Приморского края покинут свои посты. Так, своих руководителей лишаться департаменты здравоохранения, молодёжной политики, экономики и развития предпринимательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Второй тур выборов для врио губернатора Приморья может стать фатальным?

По информации источника в администрации Приморского края, все трое написали заявления по собственному желанию. При этом в кулуарах открыто обсуждают, что увольнение некоторых чиновников идёт отнюдь не «по собственному».

Директора департамента по делам молодежи Александра Кайдановича сменит начальник отдела организационно-методического обеспечения и взаимодействия с молодежными объединениями Елена Томчук.

Замену руководителю крайздрава Андрею Кузьмину пока не нашли.

Уходит с должности и директор департамента экономики Анна Терлецкая, которая отработала всего 11 месяцев.

Читайте также: Это вам не таблички сменить: правительства в Приморье пока не появилось

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Юрия Коломейцева, Андрею Тарасенко, который по итогам голосования 9 сентября, не смог набрать 50% голосов избирателей, следовало полностью сменить команду, включая профильного вице-губернатора Дмитрия Братыненко.

За время руководства Тарасенко, в нескольких муниципалитетах сменились главы, произошла ротация кадров и в краевой администрации.

Заступив в должность врио губернатора, Андрей Тарасенко сообщил о намерении переименовать администрацию Приморского края в правительство. Намеревался он это сделать в 2018 году. Позже его вице-губернатор Братыненко заявил, что правительство в Приморье появится не раньше, чем через год.