Александр Белов, , 07:32 — REGNUM

Смысл заявлений Вашингтона, озвученных за последние несколько дней, похоже, заключается в том, что разрыв связей между афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Пакистаном — это идеальное решение, которое способствовало бы мирному урегулированию афганского конфликта. Однако не стоит забывать, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это не единственная террористическая группировка на территории Афганистана, причем Пакистан никак не может повлиять на действия других группировок. Устойчивый мир в Афганистане возможен только в том случае, если между афганским правительством и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет достигнуто соглашение, в рамках которого будут рассмотрены проблемы, связанные с деятельностью других террористических группировок, пишет Фатема Аман в статье для издания Atlantic Council.

Читайте также: The Hill: Будущее развитие вооруженных сил США находится под угрозой

Решение госсекретаря США Майка Помпео назначить Залмая Халилзада в качестве нового спецпредставителя США по Афганистану и поручить ему посредничество между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Кабулом могло бы помочь афганскому правительству наладить переговоры, по крайней мере, с некоторыми фракциями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В прошлом Халилзад помог сформировать первое правительство страны и организовал первые в стране выборы после свержения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако нынешняя ситуация в Афганистане сильно отличается от ситуации 2000-х годов. Сегодня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили контроль над большей частью страны. Кабул защищен от боевых действий, но тем не менее он потрясен углублением разломов в политическом истеблишменте.

Всякий раз, когда обе стороны укрепляли свои позиции, они отвергали идею переговоров в пользу боевых действий. Но теперь «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Кабул не просто сражаются друг с другом. Обе стороны должны рассмотреть угрозу, исходящую от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В течение нескольких лет эксперты предупреждают, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может набирать новобранцев в Афганистане. Афганская ячейка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получила свое название от провинции Хорасан — историческое название региона, в который входила большая часть современного Афганистана, а также большая часть Центральной Азии и некоторые части современного Ирана и Пакистана. Присутствие сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане было выявлено в 2015 году.

Сначала талибы отрицали присутствие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявляя о том, что США и ЦРУ нашли новый повод для продолжения оккупации Афганистана. В 2016 году представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид отверг идею о том, что сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут представлять угрозу для Афганистана, заявив, что данная группировка не пользуется популярностью в Афганистане. Однако успехи афганских сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их жестокость застали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) врасплох. Многие, включая «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), осудили действия данной группы.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не следует считать классической организацией с точки зрения ее дисциплины и структуры. Сегодня «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это многогранная группа, в которой некоторые фракции находятся оппозиции друг к другу. В стране с чрезвычайно сильной ролью племен гораздо сложнее преодолеть различия, но в равной мере можно использовать племенные связи, чтобы помочь достичь урегулирования.

Возможно, из-за языковых или культурных различий, операции ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане до сих пор оставались более сдержанными, чем в Сирии и Ираке. Лидеры афганской структуры ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не указывают, например, на необходимость восстановления халифата и не предпринимают попыток перенести центральное командование в Афганистан. Боевики, по-видимому, хотят инициировать религиозную войну, о чем свидетельствуют целенаправленные нападения на шиитские мечети.

Одна из самых больших проблем в борьбе с афганским подразделением ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключается в том, что о его деятельности, силовом потенциале и структуре командования пока мало что известно. Частично это связано с тем, что другие афганские игроки, руководствуясь собственными политическими целями, сознательно либо преувеличивают, либо недооценивают возможности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Читайте также: The Hill: Граждане США должны быть защищены от незаконных действий МУС

Однако в Афганистане присутствует один позитивный фактор. В отличие от Ирака и Сирии, в стране никогда не было сепаратистских тенденций. Страна является этнически и религиозно многообразной, но все слои афганского населения идентифицируют себя в первую очередь как граждан Афганистана. Большинство афганцев отвергли жестокость ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Учитывая этот факт, удар по ресурсам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и достижение соглашения между афганским правительством и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может стать единственной надеждой на то, что в стране наконец-то установится мир.