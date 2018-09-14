Washington Post: МУС — это угроза для демократии во всем мире

Максим Исаев, , 08:34 — REGNUM

Должен ли не несущий ни перед кем ответственности суд ООН, созданный в соответствии с договором, участником которого США не являются и который не ратифицирован Сенатом, проводить расследование в отношении американских граждан и пытаться заключить их в тюрьму? К сожалению, этот вопрос уже перестал носить исключительно теоретический характер, пишет Марк А. Тиссен в статье для издания The Washington Post.

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В ноябре 2017 года генеральный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуда заявила, что готова начать официальное расследование предполагаемых военных преступлений американских военных и офицеров ЦРУ в Афганистане. Бенсуда — юрист из Гамбии, который не несет ответственности ни перед каким правительством — требует неограниченных полномочий в преследовании американских граждан. Судебная палата суда, состоящая из судей из Венгрии, Франции и Бенина, как сообщается, в ближайшие дни утвердит просьбу генерального прокурора.

Кто дал право этим иностранным судьям проводить разбирательство в отношении граждан США, чье правительство всегда отрицало юрисдикцию МУС? Ответ — никто. И всё же судьи МУС готовятся запустить процесс наднационального судебного разбирательства. Администрация президента США Дональда Трампа не позволит состояться этому разбирательству. На этой неделе советник по национальной безопасности Джон Болтон выступил с серьезным предупреждением в адрес МУС: «Если суд намерен прийти за нами… администрация начнет борьбу, чтобы защитит принципы американской конституционной формы правления, нашего суверенитета… Мы не позволим ни одному иностранному комитету объяснять нам, как управлять и защищать нашу свободу». Болтон заявил, что если МУС предпримет шаги против граждан США, американская администрация не позволит судьям и прокурорам МУС въехать на территорию США, введет против них санкции и начнет уголовное преследование.

Еще в самый начальный период создания МУС бывший председатель комитета Сената по международным делам Джесси Хелмс предупредил, что, если ООН не предоставит США право вето в отношении деятельности МУС, направленной против граждан США, то Римский статут, послуживший основой для создания МУС, не будет ратифицирован в Сенате. Когда в ООН отказались от разработки мер защиты граждан США, Хелмс ввел «Закон о защите американских военнослужащих», чтобы запретить сотрудничество Соединенных Штатов с МУС и противодействовать прокурорам и судьям МУС, которые попытаются привлечь к ответственности граждан США. Этот закон был принят в 2002 году. Таким образом, Сенат не только не ратифицировал договор МУС, он прямо разрешил президенту Соединенных Штатов использовать «все необходимые средства», включая военную силу, для защиты американских граждан от уголовного преследования со стороны МУС.

В то время США убеждали, что опасения по поводу того, что прокуроры МУС начнут преследование в отношении американских граждан, являются смешными. Суд сосредоточится на тяжелых преступлениях в сфере прав человека и будет преследовать тиранов, а не демократические государства с прозрачной правовой системой. Тогда Соединенным Штатам солгали.

Мало того, что МУС угрожает гражданам США, он также намерен провести расследование в отношении американского демократического союзника — Израиля. В 2015 году Бенсуда начала предварительное расследование действий Израиля, направленных против палестинцев. Ни Израиль, ни Палестина не являются участниками Римского статута МУС. Израиль отказался от своей подписи в ноябре 2002 года, а Палестина не может быть «государством-участником» договора, поскольку не является «государством». В мае 2018 года министр иностранных дел Палестинской национальной администрации (ПНА) Рияд аль-Малики отправился в Гаагу, чтобы призвать МУС предъявить обвинение израильским должностным лицам.

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МУС — это не просто угроза для граждан США и американских демократических союзников, это серьезное препятствие на пути демократических преобразований. После окончания «холодной войны» мирный переход от диктатуры к демократии всегда предполагал ту или иную форму амнистии для диктаторов. Существование МУС не позволяет убедить диктаторов уйти в отставку, поскольку даже в изгнании для них всё равно сохранится угроза их безопасности, поэтому они могут прийти к выводу, что в случае массовых протестов лучше всего открывать огонь по демонстрантам, чем спасаться бегством.

Противодействуя МУС, администрация Трампа не просто защищает права граждан США и американский суверенитет, она параллельно защищает демократию во всем мире.