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Семья Виктора Бута ждет разрешения на получение американской визы

Политика

Решение будет принято через 30 дней

Семья Виктора Бута ждет разрешения на получение американской визы
Флаг США

Москва, 14 сентября 2018, 05:48 — REGNUM  Семья осужденного в США гражданина России Виктора Бута ждет решения американского посольства о выдаче виз на посещение страны, сообщила жена осужденного газете «Известия».

Сообщается, что решение о выдаче разрешения на въезд в США будет вынесено через 30 дней. По словам жены Бута Аллы, посольство отказалось назвать точную дату, а также предупредило о возможном запросе дополнительных данных по поводу поездки. В случае одобрения визы семья Виктора Бута сможет навещать заключенного не более двух раз в неделю по выходным дням.

Напомним, Виктор Бут был арестован по запросу США в Таиланде в 2008 году по обвинению в торговле оружием и поддержке террористов. В 2012 году Виктор Бут был осужден на 25 лет тюрьмы. Суд признал гражданина России виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), которую США считают террористической.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты затрудняют получение американских виз российскими дипломатами. По его словам, помимо долгого рассмотрения разрешений на въезд в страну, были и случаи отзыва виз у дипломатов из РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский посол в США рассказал о проблемах с получением виз

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Дело Виктора Бута
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