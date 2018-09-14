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Российский посол в США рассказал о проблемах с получением виз

Политика

Визовые запросы просто надолго «подвисают» в посольстве США

Москва, 14 сентября 2018, 05:34 — REGNUM  Санкционная политика США негативно сказалась на выдаче американских виз российским дипломатам, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, сообщает RT.

По его словам, визовые запросы просто надолго «подвисают» в посольстве США, это мешает ротации кадров российского дипведомства. Также Антонов отметил, что были случаи отзыва уже выданных виз.

Российское посольство не раз обращалось к госдепу США по решению проблем с получением виз, однако прогресса в решении этого вопроса нет. В свою очередь российская сторона думает о симметричных действиях в адрес Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что США фактически перестали выдавать визы гражданам РФ на посещение страны, в том числе и по гуманитарным случаям.

В качестве примера дипломат привел случай с гибелью 20-летнего петербуржца, чьи родственники не могут получить визы для приезда в США на похороны.

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Российско-американские отношения
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