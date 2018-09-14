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Главы МИД Китая и Мальты осудили торговые войны со стороны США

Политика

Китай выразил готовность превратить инициативу «Одни пояс – один путь» в новую платформу для всестороннего сотрудничества между двумя сторонами

Пекин, 14 сентября 2018, 05:00 — REGNUM  Министр иностранных дел Китая Ван И провел 13 сентября встречу со своим мальтийским коллегой Кармело Абела в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Китай выразил готовность превратить инициативу «Одни пояс — один путь» в новую платформу для всестороннего сотрудничества между двумя сторонами, отметил Ван.

«Существует необходимость для Китая и Мальты наращивать сотрудничество и выступать против односторонности и протекционизма в торговле, а также совместно посвятить себя делу защиты открытости мировой экономики», — заявил Ван, обращаясь к Абела.

Абела, в свою очередь заявил, что Мальта желает наращивать сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Один пояс — один путь», а также расширять взаимодействие в сфере торговли и коммерции, туризма и двусторонних обменов.

«Мальта выступает против торговых войн, которые не служат ни чьим интересам», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел и развития торговли Мальты пробудет в Китае с 12 по 15 сентября, проведет ряд встреч на высоком уровне.

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Политика Китая
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