Глава МВД Италии назвал заявления о «русских хакерах» нелепыми

Вашингтон, , 04:53 — REGNUM Обвинения США в адрес России в якобы вмешательстве в американские выборные процессы являются нелепыми, заявил глава итальянского МВД Маттео Сальвини в интервью журналу Time.

«Нет, абсолютно точно не было никакого вмешательства в выборы и не было никаких медийных или экономических связей. Они ищут русских хакеров везде… Не знаю, делали ли они что-то в США или Франции, но, с моей точки зрения, история с русским вмешательством нелепая», — заявил он.

Также Сальвини отметил, что фейковые новости круглосуточно тиражируются итальянским телевидением на деньги итальянских налогоплательщиков, и виноваты в этом не русские хакеры.

«Я никогда не встречал русского хакера. Было бы интересно встретить такого», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября глава МВД Италии Маттео Сальвини посоветовал комиссару Евросоюза по экономике и финансам Пьеру Московичи «вымыть рот с мылом». Сальвини был оскорблен высказыванием комиссара о «маленьких Муссолини» в итальянском правительстве.

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