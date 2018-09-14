Удальцову запретили три года ходить на митинги

Москва, , 04:34 — REGNUM Симоновский суд Москвы запретил оппозиционеру Сергею Удальцову посещать массовые мероприятия в течение последующих трех лет, сообщает РИАМО.

Согласно решению суда, на Удальцова теперь наложен административный надзор на три года и запрет на выезд за пределы Московской области. Помимо этого в отношении оппозиционера будет действовать запрет на посещение массовых и политических мероприятий.

Напомним, 14 августа Сергей Удальцов по постановлению Мещанского суда столицы был арестован на 30 суток за повторное нарушение общественного порядка на массовых мероприятиях, в частности во время митинга 29 июля.

Годом ранее Сергей Удальцов вышел из тюрьмы, в которой отбывал срок в четыре с половиной года за организацию массовых беспорядков в Москве 6 мая 2012 года.

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