Вашингтон не доволен поправками Москвы в СБ ООН по Северной Корее

Нью-Йорк, США, , 03:57 — REGNUM Внесение российской стороной поправок в доклад группы экспертов Комитета 1718 по санкциям против Северной Кореи разочаровало постпреда США в Совете Безопасности ООН Никки Хейли, говорится в распространенном ею заявлении.

Как отмечает Хейли, Москве нельзя давать возможность корректировать независимые доклады ООН на том только основании, что России «не нравится мнение других стран».

Она подчеркнула, что разочарована, ведь Россия добилась изменений своим «давлением». По ее мнению, речь уже не идет о независимости доклада, а внесенные Москвой изменения — «опасный прецедент».

Напомним, 13 сентября стало известно, что российская сторона в СБ ООН внесла поправки в доклад группы экспертов Комитета 1718.

Комитет 1718 является комитетом СБ ООН по санкциям в отношении Северной Кореи. Сформирован во исполнение резолюции 1718 (2006) и осуществляет контроль за соблюдением санкций в отношении Пхеньяна, а именно — эмбарго на поставки оружия и связанных с ним материальных средств.

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