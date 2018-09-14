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Российский посол рассказал о попытках США вмешаться в переговоры по Каспию

Политика

На протяжении последних 20 лет

Москва, 14 сентября 2018, 03:49 — REGNUM  Страны, находящиеся вне Каспийского региона, пытались вмешиваться в переговоры по статусу Каспия на протяжении последних 20 лет, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков в интервью газете «Коммерсантъ».

"Интерес к Каспийскому морю проявляли страны, находящиеся достаточно далеко от этого региона, в том числе находящиеся за пределами Евразийского континента», — заявил он.

На уточняющий вопрос, есть ли в числе этих стран США, Братчиков ответил утвердительно. Также он отметил, что Россия изначально возражала против деления акватории Каспийского моря на национальные сектора и предлагала оставить воду в общем пользовании стран региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Казахстане, в городе Актау, главы пяти прикаспийских государств подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

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Каспий
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