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МИД Китая анонсировал визит в Пекин президента Венесуэлы

Политика

Глава Венесуэлы Николас Мадуро посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с 13 по 16 сентября

Пекин, 14 сентября 2018, 03:20 — REGNUM  Президент Венесуэлы посетит Пекин с официальным визитом, сообщил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан, передает 13 сентября агентство Синьхуа.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с 13 по 16 сентября, сообщил Лу. Стороны обсудят проблемы в мире, вызывающие общее беспокойство, а также вопросы развития двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Китая Ван И во время встречи с его венесуэльским коллегой Хорхе Арреса в кулуарах второй министерской встречи в рамках форума Сообщества стран Латинской Америки и Карибскоо бассейна, заявил о необходимости углубления двустороннего сотрудничества.

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Политика Китая
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