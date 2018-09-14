МИД Китая анонсировал визит в Пекин президента Венесуэлы

Пекин, , 03:20 — REGNUM Президент Венесуэлы посетит Пекин с официальным визитом, сообщил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан, передает 13 сентября агентство Синьхуа.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с 13 по 16 сентября, сообщил Лу. Стороны обсудят проблемы в мире, вызывающие общее беспокойство, а также вопросы развития двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Китая Ван И во время встречи с его венесуэльским коллегой Хорхе Арреса в кулуарах второй министерской встречи в рамках форума Сообщества стран Латинской Америки и Карибскоо бассейна, заявил о необходимости углубления двустороннего сотрудничества.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай намерен укрепить стратегическое сотрудничество с Венесуэлой