Захарова высмеяла британские заявления о «перебежчике»

Москва, , 03:20 — REGNUM Россия не располагает никакой информацией о некоем перебежчике из российского посольства в Риме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.

Захарова опровергла заявления британских СМИ и подчеркнула, что из российского посольства в Риме никаких перебежчиков не было.

«Можем лишь отметить, что такое раскрытие «агента» явно противоречит практике работы английских спецслужб. Масштабы дезинформации по «делу Скрипалей» со стороны британцев давно уже зашкаливают, а низкопробный уровень «фэйковых» вбросов не достоин комментариев», — заявила она.

Ранее в СМИ Великобритании появилась информация, что якобы из российского посольства в Риме сбежал один из сотрудников, завербованный британской разведкой. Он носил кодовое имя «Апполон» и передал имена якобы отравителей Скрипалей спецслужбам Великобритании. Официальный представитель МИД России назвала эти сведения «очередной серией «шпионского сериала».