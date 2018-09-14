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Захарова высмеяла британские заявления о «перебежчике»

Политика

«На днях британскими СМИ была представлена очередная серия «шпионского сериала»»

Москва, 14 сентября 2018, 03:20 — REGNUM  Россия не располагает никакой информацией о некоем перебежчике из российского посольства в Риме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.

Захарова опровергла заявления британских СМИ и подчеркнула, что из российского посольства в Риме никаких перебежчиков не было.

«Можем лишь отметить, что такое раскрытие «агента» явно противоречит практике работы английских спецслужб. Масштабы дезинформации по «делу Скрипалей» со стороны британцев давно уже зашкаливают, а низкопробный уровень «фэйковых» вбросов не достоин комментариев», — заявила она.

Ранее в СМИ Великобритании появилась информация, что якобы из российского посольства в Риме сбежал один из сотрудников, завербованный британской разведкой. Он носил кодовое имя «Апполон» и передал имена якобы отравителей Скрипалей спецслужбам Великобритании. Официальный представитель МИД России назвала эти сведения «очередной серией «шпионского сериала».

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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