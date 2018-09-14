Британские консерваторы отказали посольству РФ в регистрации на конференцию

Лондон, , 03:15 — REGNUM Консервативная партия Великобритании отказала в регистрации на ежегодную конференцию своей партии посольству России в Лондоне, сообщает пресс-служба посольства.

«Подобное решение вызывает сожаление, но не удивление. Это очередное подтверждение проводимой в последние годы правящими консерваторами линии на планомерное разрушение ткани наших межгосударственных отношений», — говорится в заявлении.

Как отмечают российские дипломаты, британские консерваторы продолжают курс на международную изоляцию России. Подчеркивается, что их отказ свидетельствует о лживости заявлений британского руководства насчет заинтересованности в диалоге с Россией.

Напомним, ранее британские власти неоднократно отказывали российскому посольству в совместном расследовании так называемого дела Скрипалей и в выяснении обстоятельств смерти экс-заместителя гендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова.