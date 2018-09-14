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У российских границ за неделю «отметились» 15 воздушных шпионов

Политика

На перехват поднимались пять истребителей

Москва, 14 сентября 2018, 03:09 — REGNUM  Пятнадцать иностранных летательных аппаратов за неделю замечены у российских границ, сообщили в Минобороны РФ.

За этот период на перехват российские ВКС поднимались пять раз. Нарушения воздушного пространства страны не допущено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в российской оборонном ведомстве сообщили о 22 иностранных летательных аппаратах, замеченных за неделю у границ России.

Читайте ранее в этом сюжете: На защите воздушных границ: Минобороны пересчитало иностранных лазутчиков

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Военно-воздушные силы
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