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Симоньян рассказала об организации встречи с Бошировым и Петровым

Политика

Боширов и Петров вышли на нее сами

Москва, 14 сентября 2018, 02:30 — REGNUM  Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян рассказала об организации встречи с подозреваемыми по так называемому делу Скрипаля Александом Петровым и Русланом Бошировым в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, Боширов и Петров вышли на нее сами, позвонив ей на мобильный телефон. Они заявили, что хотели бы дать интервью и назвали условия, на которых они согласны ответить на вопросы. Среди условий была просьба о личном интервью с Симоньян в ее кабинете без присутствия посторонних людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентбря подозреваемые британскими властями в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью, в котором опровергли свою причастность к ГРУ. Они подчеркнули, что занимаются бизнесом, а город Солсбери посещали в качестве туристов.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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