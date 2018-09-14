Симоньян рассказала об организации встречи с Бошировым и Петровым

Москва, , 02:30 — REGNUM Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян рассказала об организации встречи с подозреваемыми по так называемому делу Скрипаля Александом Петровым и Русланом Бошировым в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, Боширов и Петров вышли на нее сами, позвонив ей на мобильный телефон. Они заявили, что хотели бы дать интервью и назвали условия, на которых они согласны ответить на вопросы. Среди условий была просьба о личном интервью с Симоньян в ее кабинете без присутствия посторонних людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентбря подозреваемые британскими властями в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью, в котором опровергли свою причастность к ГРУ. Они подчеркнули, что занимаются бизнесом, а город Солсбери посещали в качестве туристов.