Генсек ООН: «Мягкая сила» США становится слабее

Нью-Йорк, США, , 02:17 — REGNUM За прошедшие два года США существенно утратили возможность влиять на мировые процессы, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш изданию The Atlantic.

«Я считаю, что возможности «мягкой силы» США существенно снизились к настоящему времени», — заявил он.

По словам Гуттереша, это таит опасность для мировой системы, так как «невозможно решить большинство проблем в мире без участия США». Как отметил он, США в последние годы вовлечены в большое количество конфликтов, как военных так и торговых, что снижает привлекательность американского общества и образа жизни.

«Это был существенный фактор доминирования в международных отношениях за последние несколько десятков лет», — добавил он.

Это свидетельствует об утрате мирового лидерства у США. Как подчеркнул генсек ООН, США и другим странам необходимо адаптироваться к новой ситуации, возникшей в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября глава МИД России Сергей Лавров на одной из секций Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что монополярная модель мира с лидерством США показала свою несостоятельность. Как считает российский министр, будущее мирового устройства — за многополярной моделью.

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