Акционист Верзилов сменил больницу

Москва, , 01:35 — REGNUM Госпитализированный в Москве член группы Pussy Riot Петр Верзилов переведен в институт имени Склифосовского, сообщает Mash.

На переводе настояла мать Верзилова, не доверяющая врачам больницы, куда он был доставлен из дома. Его состояние оценивается как тяжелое: пациент лежит в реанимации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Верзилов 12 сентября был госпитализирован в токсикологическую реанимацию в тяжелом состоянии. Его окружение не исключает версию отравления.

Читайте ранее в этом сюжете: В окружении акциониста Верзилова высказали версию его отравления