США готовят второй пакет санкций против России за «дело Скрипалей»

Вашингтон, , 01:27 — REGNUM Администрация США работает над вторым, более жестким, пакетом санкций против России за якобы причастность к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в госдепе.

«Мы собираемся вводить еще более жесткие санкции», — заявила помощница государственного секретаря по экономическим вопросам Маниша Сингх.

По ее словам, этот новый пакет будет включать в себя финансовые санкции, запрет на военную продукцию и финансовую помощь. Это мотивируется тем, что Россия не предоставила США доказательств о неиспользовании химического оружия и не позволила американской стороне провести инспекцию в России для проверки наличия химоружия.

По словам Сингх, эти санкции планируется ввести в ноябре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 августа вступил в силу новый пакет санкций против России из-за якобы причастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери. Этот пакет предусматривает запрет на продажу России вооружений и любой оборонной продукции, а также запрет на предоставление кредитов со стороны американских госструктур.

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