США за конкуренцию и строительство газопровода из Азербайджана в Европу

Вашингтон, , 01:21 — REGNUM США поддерживают проект строительство газопровода, по которому газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз будет поставляться в Европу, заявил 13 сентября на брифинге министр энергетики США Рик Перри.

«Мы за конкуренцию. И я подтверждаю, что мы поддерживаем и другой трубопровод — по поставкам азербайджанского газа из каспийского региона в Европу», — приводит слова Перри ТАСС.

«Я слышал много высказываний, что европейцы хотят конкурентных поставок энергии», — отметил Перри, подчеркнув, что не верит в абсолютную лояльность европейцев к «Северному потоку — 2», который строит российский «Газпром».