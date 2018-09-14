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США за конкуренцию и строительство газопровода из Азербайджана в Европу

Политика

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что не верит в абсолютную лояльность европейцев к «Северному потоку – 2», который строит российский «Газпром»

Вашингтон, 14 сентября 2018, 01:21 — REGNUM  США поддерживают проект строительство газопровода, по которому газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз будет поставляться в Европу, заявил 13 сентября на брифинге министр энергетики США Рик Перри.

«Мы за конкуренцию. И я подтверждаю, что мы поддерживаем и другой трубопровод — по поставкам азербайджанского газа из каспийского региона в Европу», — приводит слова Перри ТАСС.

«Я слышал много высказываний, что европейцы хотят конкурентных поставок энергии», — отметил Перри, подчеркнув, что не верит в абсолютную лояльность европейцев к «Северному потоку — 2», который строит российский «Газпром».

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США в Закавказье
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