Эрдоган посетит Молдавию 17-18 октября

Кишинёв, , 01:17 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Молдавию 17−18 октября. Как сообщило близкое к Партии социалистов Молдавии изданий Actualitati, дата визита окончательно согласована по дипломатическим каналам .

Визит состоится «по личному приглашению» президента Молдавии Игоря Додона. В ходе визита Эрдоган планирует открыть отремонтированное на турецкие деньги здание администрации президента в Кишиневе. Президент Турции также посетит Гагаузию.

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