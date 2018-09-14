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Эрдоган посетит Молдавию 17-18 октября

Политика

Он также отправится в Гагаузию

Эрдоган посетит Молдавию 17-18 октября
Иллюстрация: Recep Tayyip Erdoğan Resmî Flickr Hesabı
Реджеп Тайип Эрдоган

Кишинёв, 14 сентября 2018, 01:17 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Молдавию 17−18 октября. Как сообщило близкое к Партии социалистов Молдавии изданий Actualitati, дата визита окончательно согласована по дипломатическим каналам .

Визит состоится «по личному приглашению» президента Молдавии Игоря Додона. В ходе визита Эрдоган планирует открыть отремонтированное на турецкие деньги здание администрации президента в Кишиневе. Президент Турции также посетит Гагаузию.

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Внешняя политика Молдавии
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