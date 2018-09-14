Министр обороны Израиля доволен уровнем сотрудничества с Азербайджаном

Баку, , 00:55 — REGNUM Министр обороны Израиля Авигдор Либерман доволен уровнем сотрудничества с Азербайджаном. Об этом израильский министр заявил в ходе встречи со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановом в Баку.

«Либерман выразил удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества между странами и особо подчеркнул значимость подобных встреч в плане расширения отношений», — говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.

Согласно источнику, Гасанов, в свою очередь, подчеркнул высокий уровень партнерства между Азербайджаном и Израилем.

«Гасанов отметил важную роль партнерства не только в развитии наших государств, но и в обеспечении безопасности во всем регионе», — отмечается в сообщении.

По информации минобороны, в ходе встречи стороны также обсудили аспекты региональной безопасности, перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в военной, военно-технической сфере, а также вопросы организации рабочих встреч на уровне экспертов.