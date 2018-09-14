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Минфин США пригрозил «Сухому» санкциями

Политика

При этом пассажирские самолеты «Сухого» используются в гражданской авиации США

Вашингтон, 14 сентября 2018, 00:58 — REGNUM  Министерство финансов США рассматривает возможность введения санкций против российской авиационной компании «Сухой» якобы из-за возможного использования самолетов для химических атак в Сирии, заявил помощник руководителя американского минфина Маршалл Биллингсли на слушаниях в Конгрессе США.

По его словам, самолеты «Сухого» могут якобы быть использованы в химатаках «против мирных жителей в Сирии». В настоящее время минфин США изучает этот вопрос и рассматривает возможность введения санкций против российской авиакомпании. При этом, как отметил, Биллингсли, пассажирские самолеты «Сухого» используются в Соединенных Штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2018 года правительство Индонезии заявило, что ждет отмены американских санкций, связанных с запланированной покупкой российских самолетов Су-35 производства «Сухого».

Ранее, в августе 2017 года, президент США Дональд Трамп подписал закон по противодействии противникам Штатов посредством санкций. Этот закон предусматривает возможность введения санкций против стран, намеренных закупать основные системы вооружения в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия гарантирует закупку российских самолетов Су-35

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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