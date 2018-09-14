Россия поприветствовала шаги Германии на почве исторического примирения

Москва, , 00:40 — REGNUM Россия положительно оценивает жесты Германии в отношении ныне живущих блокадников Ленинграда, говорится в официальном заявлении МИД РФ.

Отмечается, что немецкое правительство предложило финансировать реконструкцию «Госпиталя для ветеранов» и создать «Центр встреч» общественности с блокадниками.

«Параллельно продолжится обсуждение вопроса о соразмерных индивидуальных выплатах всем живым блокадникам независимо от их национальности», — заявляет МИД.

Также российские дипломаты отметили налаживание культурных связей с ФРГ. На 2019 год запланировано проведение «Русских сезонов» в Германии. Отмечается повышенный интерес к таким мероприятиям со стороны немецких госструктур, специалистов и граждан ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Германии Хайко Мааса. Отмечается, что на встрече дипломатов, помимо прочих вопросов, будут обсуждаться ситуации в Сирии и на Украине.

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