«Левый барьер» против России на Юго-Востоке Европы

Руслан Костюк, , 23:54 — REGNUM

Сегодня мы с сожалением можем констатировать, что современный уровень политических и экономических отношений РФ со многими странами Юго-Восточной Европы, что называется, оставляет желать лучшего. Эта ситуация анормальна с точки зрения исторических традиций и культурного измерения, но она вполне объяснима через призму современной геополитики.

Конечно, подобное положение дел объективно не соответствует внешнеполитическим интересам Москвы. Об этом не так давно на пресс-конференции заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отметивший, в частности: «Балканские страны и народы — традиционно наши близкие друзья. У нас общая история и борьба… У нас общие духовные корни, религия. Нам, конечно, хочется продолжать дружбу с балканскими странами…» Однако, от жесткой действительности не уйти: за последние годы отношения нашей страны и многих стран, расположенных в зоне Балкан, изрядно ухудшились. И прежде всего на сегодня это относится к странам, правительства которых возглавляют левоцентристские политики.

Конкретизирую сказанное, начнём со страны, претендующей на лидерство в Юго-Восточной Европе — Румынии. Это государство, возглавляемое Социал-демократической партией (СДП) служит сегодня ключевым форпостом НАТО в черноморской зоне. Хорошо известно, что главный камень преткновения между Бухарестом и Москвой — это Молдова, в которой румынские социал-демократы, к слову, поддерживают своих политических партнёров — доминирующую в молдавском правительстве Демократическую партию. Как замечает заместитель председателя СДП, румынский сенатор Адриан Тутуиану, «Москва совершила в последнее время много ошибок: к оккупации Приднестровья, добавились Крым, Донбасс. Абсолютное большинство румын считает, что НАТО является гланым фактором национальной безопасности.»

Именно фактор НАТО нанёс мощный удар по российско-черногорским отношениям. Ведь в Подгорице официальная власть, главную роль в которой играет Демократическая партия социалистов Черногории(ДПСЧ), ни много ни мало фактически обвинила Москву в организации «попытки антигосударственного переворота», якобы намеченного в день законодательных выборов в 2016 г., целью которого должно было стать недопущение этого славянского государства в блок НАТО. Двое из 18 обвинённых в попытке госпереворота — граждане России. Причём по первоначальной версии черногорской прокуратуры, некий «офицер ГРУ» Эдуард Шишмаков на деле руководил заговором.

Сегодня шум в отношении попытки переворота вроде утих. Но вступление Черногории в НАТО год назад стало реальностью. А лидер ДПСЧ Мило Джуканович, недавно избранный президентом республики обвиняет Москву в том, что «Россия сегодня общается только с теми, кто является противниками не только вступления в НАТО, но и противниками черногорского государства.»

Достаточно сложными являются сегодня и отношения Москвы с Тираной, о чём довольно откровенно говорит посол РФ в Албании. Александр Карпушин, отмечающий, что «в наших отношениях, к сожалению, больше политики, нежели прагматизма и здравомыслия». По многим вопросам мировой политики точка зрения России и Албании расходится. Албания, являющаяся членом НАТО, активно поддерживает общенатовский курс в отношении Кремля.

В прошлом году премьер-министр Албании, одновременно возглавляющий правящую Социалистическую партию Эди Рама высказал, обращаясь к Вашингтону следующую мысль: «Балканы находятся в опасности попадания под российское влияние, если администрация Трампа будет игнорировать этот регион… Россия заинтересована в распространении своего влияния, и его много в этом регионе.»

А вот соседнее с Албанией балканское государство, Македония, только стремится стать членом НАТО, получив летом текущего года официальное приглашение от североатлантического альянса. И именно этот момент вызвал напряжённость в македоно-российских отношениях. Как известно, недавно достигнутое между левыми премьер-министрами Македонии и Греции соглашение о будущем названии македонского государства вызвало неоднозначную реакцию в обеих странах Юго-Восточной Европы. В Македонии через несколько недель пройдёт национальный референдум, население должно определиться, согласно ли оно с переименованием страны в Республику Северная Македония, в связи с чем в этой постюгославской республике сегодня происходит очень непростая агитационная кампания.

Но ещё до её официального начала власти республики обвинили Москву во вмешательстве в кампанию, посредством незаконного предоставления денег группировкам, протестующим против уступок Афинам. Казалось бы, какое дело россиянам до названия маленькой балканской страны? Но всё дело в том, что вступление в силу греко-македонского соглашения и официальное переименование Македонии даёт зелёный свет её членству в НАТО. Вот что о действиях «российских представителей» заявлял премьер-министр Македонии, председатель Социал-демократического союза Македонии Зоран Заев: «Часть из них связана со средствами массовой информации, часть из них влияет на молодёжь.» З. Заев намекал даже, что «российские агенты» побуждают антиправительственные элементы в разгар кампании совершать нападения на македонских полицейских.

На фоне борьбы за ратификацию греко-македонского соглашения портятся и отношения РФ с Грецией. Хотя ещё не так давно в премьер-министре Греции и лидере Коалиции радикальных левых — СИРИЗА — Алексе Ципрасе в Москве видели политика, критически относящегося к санкциям ЕС против России. Так оно и есть, но после того, как Афины выслали двух официальных российских представителей, обвинив их в попытке подкупа правой греческой оппозиции, А. Ципрас официально потребовал уважать национальный суверенитет своей страны. А в греческих левых журналах стали появляться статьи о том, что «Москва ради своих геополитических целей готова оказать помощь самым реакционным, самым маргинальным группам…»

Как видим, все эти примеры весьма показательны. Конечно, я бы не стал здесь преувеличивать именно «политико-идеологический момент». Нет, был бы он силён в случаях с находящимися у власти балканскими левоцентристами, очевидно, мы бы услышали из Бухареста, Тираны или Подгорицы, скажем, критические по отношению к политике Трампа заявления. Но нет, даже то, что позволяют себе либерал Макрон и христианская демократка Меркель, просто не представить из уст лидеров стран Юго-Восточной Европы. Но приведённые в материале примере подтверждают общую тенденцию — на сегодня возглавляемые левыми и левоцентристами правительства стран Юго-Восточной Европы являются проблемой для российской дипломатии. Так что говорить о «левом барьере» на Балканах для Кремля ныне вполне уместно.