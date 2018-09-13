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Трое пакистанских военных погибли в бою с талибами* в Северном Вазиристане

Политика

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Исламабад, 13 сентября 2018, 23:38 — REGNUM  Трое военных армии Пакистана и четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли в ходе боестолкновения в Северном Вазиристане, 13 сентября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению армии, спецоперация военной разведки Пакистана проводилась против «штабов» пакистанского «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Провинция Северный Вазиристан на границе с Афганистаном считается главным оплотом исламистов в Пакистане.

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