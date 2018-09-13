Что Киев хочет выдавить из патриарха Варфоломея? Что выдавится из него?

Марьян Сидорив, , 23:29 — REGNUM

Когда в апреле Верховная Рада Украины проголосовала за постановление об обращении к Патриарху Вселенскому Варфоломею о предоставлении автокефалии украинской церкви один из депутатов (Роман Заставный, «Народный фронт» Арсения Яценюка) заявил, что «Два года назад, когда Рада обращалась к Патриарху Варфоломею, мы видели огромное давление Российской Федерации. Но в этот раз все зависит от нас — насколько мы будем консолидированы, убедительны. Сумеем ли донести до каждого гражданина ту перспективу, которая откроется после принятия этого исторического решения».

«Мы»? «От нас»? Да полно вам, господин депутат!

В структуре Госдепартамента США существует Управление по международной свободе вероисповедания, которое возглавляет Посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы. В январе 2018 года бывший губернатор Канзаса, католик Сэм Браунбек сменил раввина Давида Саперштейна.

14 апреля 2018 Браунбек приехал в Турцию. Официальной причиной его визита была попытка освободить американского пастора-евангелиста Эндрю Брансона из тюрьмы, куда после попытки переворота его упек президент Эрдоган, по официальной версии за сотрудничество с проповедником ФетхуллахомГюленом. Однако во время этой встречи Браунбек посетил резиденцию Константинопольского Патриарха. Но по данным Союза православных журналистов (СПЖ) встреча была ради того, чтобы убедить патриарха Варфоломея I поддержать автокефалию в Украине: ведь за два года до этого, в канун Всепрасвославного собора на Крите, Варфоломей просто отказал Киеву в подобной просьбе.

А к этому времени посол США в Украине Мари Йованович встретился с главой УГКЦ Святославом Шевчуком, который ранее выступал против создания Единой Поместной церкви Украине, но потом резко изменил свою позицию. Тогда же бывший посол США в Украине Джеффри Пайетт посетил греческий Афон. И после встречи заявил, что обсудил «важные вопросы православия во всем мире» с священниками авторитетнейших Афонских монастырей. Несколько позже, 29 мая, Джеффри Пайетт встретился с Предстоятелем Элладской Православной Церкви архиепископом Иеронимом.

Аналитика СПЖ считают, что таким образом США присоединились к усилиям по оказанию давления на Патриарха Варфоломея. Да нет же! Таким образом они дали старт. Настоящему давлению, а не той клоунаде, которую украинские депутаты устроили два года назад. Потому что только после «вояжа Браунбека», как по команде, понеслось:

— 29 апреля в рамках визита Павла Климкина в Египет состоялась его встреча и с патриархом Александрийский и всей Африки Феодором II.

— 30 мая, бывшие президенты Украины Леонид Кучма и Леонид Кравчук встретились с архиепископом Прешовским Ростиславом, митрополитом Чешских земель и Словакии.

— 31 мая Иерусалимский патриарх Теофил ІІІ встретился со спикером украинского парламента Андреем Парубием.

— 5 июня Сербию посетила делегация Константинопольского патриархата для выработки единого видения, в том числе и по украинскому вопросу.

— 17 июня, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II принял в патриархии Архиереев Вселенского патриархата для ознакомления Святейшего с позицией Вселенского патриарха, связанной с текущими церковными проблемами в Украине.

И так далее…

1−3 сентября в Стамбуле прошел Синаксис активных митрополитов и архиепископов Константинопольского патриархата, Варфоломей предоставил только себе право окончательного решения межправославных споров. И почти сразу по окончанию Синаксиса, 7 сентября, на одном из сайтов Экуменистического Патриархата была размещена информация: «В рамках подготовки к предоставлению автокефалии в Православной Церкви в Украине Вселенский Патриархат назначил своим экзархами в Киеве Его Превосходительство архиепископа Даниила Памфилона из Соединенных Штатов и Его Преосвященство епископа Илариона из Эдмонтона, из Канады, которые служат верующим Украинского Православия в своих странах под Вселенским Патриархатом».

А 11 сентября Государственный департамент США заявил, что Посол по свободе вероисповедания Сэм Браунбек отправляется в Украину, Польшу и Узбекистан на встречи по защите прав религиозных и этнических групп. В госдепе отметили, что в УкраинеБраунбек планирует встретиться с государственными чиновниками и религиозными лидерами. То есть, готовить новые правила организации восточноправославной церкви.

Это уже вызывает даже академический интерес: какую модель предложат американцы? Ведь по правилам предоставления автокефалии, подготовленными на заседанияхМежправославной подготовительной комиссии в Шамбези (Швейцария) в 1993 годунет автокефалии без волеизъявления церкви-матери, то есть той Поместной Православной Церкви, к которой в настоящее время принадлежит ее часть, желающая получить автокефалию. И нет автокефалии без всеправославного согласия (то есть консенсуса), которое «выражается единогласием Соборов автокефальных Церквей». При достигнутом полном единодушии Церквей в отношении этих принципов оставалось договориться о процедуре и деталях процесса.

Понятно, что будет (точнее — уже предпринята) предпринята попытка оспорить легитимность Томоса1686 года, по которому Константинопольский патриарх ДиоисийIVСерогланис передавал Киевскую митрополию Московскому патриархату. Хотя «упразднение Томоса» еще никогда не красило никакого Патриарха.

Возможно, будет применена «эстонская модель», где после развала СССР Фенар восстановилв своей юрисдикции Эстонскую апостольскую православную церковь. Но тут надо помнить, что в 1922 году эстонцы тоже просили у Константинополя автокефалию, но Патриарх МелетийIi пожаловал им только автономию, самостоятельность в вопросах только внутреннего управления.

И, напоследок, по поводу экзархов архиепископа Даниила и епископа Илариона: у восточных христиан титульный епископ (архиепископ — тем более) традиционно назначался «экзархом» (др.-греч. «предводитель») в случае, когда группа верующих, была еще недостаточно большой или организованной, чтобы образовать епархию. А в Византийской империи экзархи еще и собирали епархиальные доходы местных епископов.

Поскольку перспектив более высокой степени организованности в Украине пока не видно, позволю себе пока оставаться при мнении, высказанном в предыдущей статье («Даст ли Турция автокефалию Украине»: Томос будут обещать Киеву каждый день, но если и дадут, то очень нескоро.

Киев