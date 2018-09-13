Четверг, 13 Сентября 2018 года
23:51:14 МСК

МИД Франции не исключил отмены поезда между Лондоном и Парижем после Brexit

Политика

«Произойдет и это, и многое другое»

МИД Франции не исключил отмены поезда между Лондоном и Парижем после Brexit
Крушение поезда на вокзале Монпарнас, Париж. 1895

Лондон, 13 сентября 2018, 23:28 — REGNUM  Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо не исключает, что отсутствие сделки с Великобританией до наступления Brexit приведет к отмене поезда Eurostar между Лондоном и Парижем, 13 сентября передает агентство Reuters.

«Если мы ничего не сделаем, и если мы не достигнем соглашения, произойдет и это, и многое другое», — пояснила Луазо, отвечая на вопрос журналистов в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что после выхода из ЕС Великобритания останется «близким соседом и партнером» блока, но может не рассчитывать на «привилегированное отношения».

Читайте также: Еврокомиссия: Лондон не может надеяться на привилегированные отношения с ЕС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить