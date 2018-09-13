Синод РПЦ собирается на экстренное заседание по Украине

Москва, , 23:00 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви соберется на внеочередное заседание, которое состоится в московском Свято-Даниловском монастыре 14 сентября. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.

В заявлении сказано, что внеочередное заседание священного синода РПЦ состоится в Свято-Даниловском монастыре под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По имеющимся данным, главной темой внеочередного заседания Священного синода РПЦ станет обсуждение разногласий, возникших с Константинопольским патриархатом по поводу возможной автокефалии украинской православной церкви, а также назначений константинопольским патриархом Варфоломеем своих экзархов на Украине.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что по итогам внеочередного заседания Синода будут сделаны заявления.

«Завтра — внеочередной Синод, ждите новостей», — написал Легойда на своем Telegram-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября патриарх константинопольский Варфоломей объявил, что в рамках «подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине» он назначил двух своих экзархов в Киеве.

Данное решение Варфоломея вызвало резкое осуждение со стороны РПЦ, так как константинопольский патриарх грубо нарушил существующие каноны и вмешался в дела другой поместной церкви без её согласия.

Напомним, что согласно уставу Русской православной церкви высшим органом церковной власти и управления являются Архиерейский собор, Поместный собор и Священный синод. При этом Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами. Председательствует в Синоде патриарх или местоблюститель. Согласно уставу РПЦ, Синод может принимать важнейшие решения, касающиеся церковной жизни в период между соборами.