Четверг, 13 Сентября 2018 года
23:51:39 МСК

Спикер Архангельского областного Собрания собирается уйти в сенаторы

Политика

Кандидатуру Виктора Новожилова предложил политсовет «Единой России»

Архангельск, 13 сентября 2018, 22:50 — REGNUM  Новый созыв Архангельского областного Собрания ждет смена спикера — Виктор Новожилов, руководивший работой парламента последние четыре года, может стать представителем региона в Совете Федерации.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, решение о выдвижении Новожилова было принято сегодня на заседании регионального политсовета «Единой России».

Напомним, «Единая Россия» по итогам выборов 9 сентября получила 25 мандатов в Архангельском областном Собрании. Однако точный список представителей партии в новом созыве до сих пор не утвержден. 20 сентября состоится первая сессия обновленного парламента.

Читайте также:

Выборы в парламент Архангельской области: ЕР понесла потери

Окончательный состав фракции и ее председателя обещают утвердить 18 сентября.

Добавим, что в настоящее время регион в Совете Федерации представляет бывший вице-губернатор Архангельской области Людмила Кононова и бывший мэр Архангельска Виктор Павленко.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Совет Федерации РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить