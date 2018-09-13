Второй тур выборов в Хабаровском крае может решить и судьбу столицы ДФО

Москва, , 22:46 — REGNUM В Кремле обсуждается идея переноса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток в случае, если губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», не выиграет во втором туре выборов главы региона. Об этом рассказали «Дождю» два собеседника, близкие к Кремлю. В Москве не хотят, чтобы главный регион в округе возглавлял представитель ЛДПР, передает телеканал «Дождь».

Вячеслав Шпорт на выборах 9 сентября набрал 35,62%, его соперник от ЛДПР Сергей Фургал — 35%, 81%. Оба дали согласие на участие во втором туре.

«Источник, близкий к Кремлю, говорит, что необходимость переноса столицы возникнет в том случае, если Вячеслав Шпорт не выиграет во втором туре, который пройдет 23 сентября. Невозможно представить, что ЛДПР будет руководить в административном центре ДФО», — транслирует «Дождь» слова своего источника.

Кампанию Вячеслава Шпорта вела «Бакстер-групп» политтехнологов Дмитрия Гусева и Олега Матвейчева. Однако до неблагополучного исхода первого тура Вячеслав Шпорт отказывался от агитации, сочтя кампанию простой.

В Приморье 16 сентября тоже пройдет второй тур выборов. Здесь, по расчетам Кремля, должен победить врио губернатора Андрей Тарасенко. Приморский край стал одним из четырех регионов, где поддержанный президентом Владимиром Путиным кандидат не выиграл в первом туре губернаторских выборов. Вторые туры ожидаются также во Владимирской области, которую возглавляет Светлана Орлова, и в Хакасии, которой руководит Виктор Зимин.

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Технологи объясняли поражение в Приморье стихийным бедствием: тайфун затопил 12 районов края, из-за чего, по их мнению, снизилась явка на выборах. В итоге Андрей Тарасенко набрал 46,56%, а его ближайший соперник, депутат Заксобрания от КПРФ Андрей Ищенко, 24,63%. Эксперты считают Андрея Тарасенко наиболее вероятным победителем во втором туре. После первого тура с Тарасенко публично встретился Владимир Путин.

Тема выборов в беседе не обсуждалась, по президент РФ в целом выразил надежду, что «все будет в порядке».

«Андрей Владимирович, мы про выборы говорить сейчас не будем или, может быть, в конце. Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке», — цитирует сайт кремлевской администрации слова Владимира Путина.