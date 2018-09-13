Сирия и Иордания начали переговры об открытии границы

Амман, , 23:02 — REGNUM Сирия и Иордания начали «технические переговоры» об открытии пограничного пункта Нассиб, 13 сентября передает агентство Reuters.

По словам источника Reuters в Иордании, Амман и Дамаск намерены продолжить переговоры и «рассмотреть все договоренности, связанные с возобновлением переходов в ближайшее время».

Крупный пограничный переход Нассиб на юге Сирии, отбитый правительственными войсками у террористов в июле 2017 года, жизненно важен для восстановления экономики страны.

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