Депутат Народного совета ДНР: батальон Прилепина переподчинён МВД

Донецк, , 22:30 — REGNUM Батальон российского писателя Захара Прилепина, который ранее подчинялся непосредственно главе совета министров Донецкой Народной Республики, перешел в подчинение министерства внутренних дел ДНР. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил журналистам депутат Народного совета республики Владислав Бердичевский.

Напомним, Прилепин в 2016 году активно участвовал в формировании батальона в составе вооруженных сил ДНР. Этот разведывательно-штурмовой батальон из состава полка специального назначения подчинялся непосредственно главе ДНР Александру Захарченко. Некоторое время Прилепин в чине майора вооруженных сил ДНР был заместителем командира данного батальона. Именно поэтому данный батальон часто называли батальоном Прилепина.

При этом Прилепин не скрывал, что лично принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Он также заявлял, что в составе своего батальона он хотел бы в рамках общего наступления вооруженных сил ДНР дойти до оккупированного украинскими силовиками города Славянска и поставить там памятник в честь своего погибшего друга Арсена Павлова (Мотороллы), который также командовал батальоном в составе вооруженных сил ДНР и был убит украинскими диверсантами.

Однако в августе 2018 года Прилепин констатировал, что в ближайшее время наступление войск ДНР невозможно по совокупности различных политических причин и дальнейшее его пребывание во главе батальона нецелесообразно.

31 августа в Донецке в результате террористического акта был убит глава ДНР Александр Захарченко.

Позднее в социальных сетях появилась информация о том, что якобы идёт разоружение батальона Прилепина и его командир Сергей Фомченков якобы задержан. Официального подтверждения этой информации не было.

«Батальон Прилепина переходит в подчинение МВД. Некоторые недоразумения будут улажены», — сообщил депутат Народного совета ДНР Бердичевский.