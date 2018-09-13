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Госдеп США одобрил продажи вооружений Южной Корее на $2,6 млрд

Политика

Поставки вооружений «соответствуют целям национальной безопасности США»

Госдеп США одобрил продажи вооружений Южной Корее на $2,6 млрд
ПВО Patriot

Вашингтон, 13 сентября 2018, 22:34 — REGNUM  Государственный департамент США одобрил продажи вооружений Южной Корее на $2,6 млрд, 13 сентября передает агентство Reuters.

В план продаж, заявленный Агентством по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) входят шесть морских разведывательных самолета P-8A Poseidon и 64 комплекса противоракетной обороны Patriot.

Согласно заявлению DSCA, поставки вооружений Южной Корее «соответствуют целям национальной безопасности США».

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