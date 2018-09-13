Госдеп США одобрил продажи вооружений Южной Корее на $2,6 млрд

Вашингтон, 13 сентября 2018, 22:34 — REGNUM Государственный департамент США одобрил продажи вооружений Южной Корее на $2,6 млрд, 13 сентября передает агентство Reuters.
В план продаж, заявленный Агентством по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) входят шесть морских разведывательных самолета P-8A Poseidon и 64 комплекса противоракетной обороны Patriot.
Согласно заявлению DSCA, поставки вооружений Южной Корее «соответствуют целям национальной безопасности США».
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