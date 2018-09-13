Четверг, 13 Сентября 2018 года
23:53:11 МСК

Лукашенко: Белоруссия не держит секретов в военной технике от Узбекистана

Политика

В случае необходимости Белоруссия может создать для Узбекистана сложные командные комплексы

Лукашенко: Белоруссия не держит секретов в военной технике от Узбекистана
Иллюстрация: President.gov.by
Александр Лукашенко на переговорах с Шавкатом Мирзиеевым в расширенном составе, 13 сентября 2018 года

Ташкент, 13 сентября 2018, 22:32 — REGNUM  Белоруссия готова построить в Узбекистане заводы по модернизации военной техники, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом 13 сентября сообщает издание «Подробно.uz».

В случае необходимости и спроса Лукашенко также пообещал создать для Узбекистана сложные командные комплексы управления и ракетную технику.

«Если у вас есть интерес к нашим военным школам и органам государственной безопасности — милости просим, у нас не будет от вас никаких секретов», — добавил глава Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко открыли совместное предприятие по производству сельскохозяйственных экскаваторов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Белоруссии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить