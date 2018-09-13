Лукашенко: Белоруссия не держит секретов в военной технике от Узбекистана

Ташкент, , 22:32 — REGNUM Белоруссия готова построить в Узбекистане заводы по модернизации военной техники, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом 13 сентября сообщает издание «Подробно.uz».

В случае необходимости и спроса Лукашенко также пообещал создать для Узбекистана сложные командные комплексы управления и ракетную технику.

«Если у вас есть интерес к нашим военным школам и органам государственной безопасности — милости просим, у нас не будет от вас никаких секретов», — добавил глава Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко открыли совместное предприятие по производству сельскохозяйственных экскаваторов.