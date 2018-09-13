Депутат свердловского Заксобрания вернулся в гордуму Екатеринбурга

Екатеринбург, , 22:00 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Свердловской области Игорь Володин вернулся в городскую думу Екатеринбурга. Победу на выборах он одержал в 14-м одномандатном округе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как и в Заксобрании, на местном уровне он будет во фракции «Единой России». Состав фракции уже известен и опубликован.

Отметим, Игорю Володину 55 лет. Если не считать двух лет службы на Дальнем Востоке, то с Екатеринбургом (Свердловском) и с окрестностями связана вся его жизнь. Депутатом гордумы он избирался в 2009 и 2013 годах. А в сентябре 2016 года он стал депутатом областного Заксобрания, где является заместителем председателя одного из комитетов.

Напомним, выборы депутатов гордумы прошли 9 сентября.