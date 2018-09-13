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Госдеп США не готов снять санкции с Зимбабве

Политика

«Мы хотим видеть фундаментальные изменения»

Вашингтон, 13 сентября 2018, 22:06 — REGNUM  Правительство США не намерено снимать санкции с Зимбабве, пока новое правительство африканской страны не предпримет «фундаментальные» политические и экономические реформы, 13 сентября передает агентство Reuters.

«Мы хотим видеть фундаментальные изменения в Зимбабве, и только тогда мы сможем восстановить нормальные отношения», — пояснила журналистам представитель Госдепа США Маниша Сингх.

Санкции США против Зимбабве были введены ещё во время правления Роберта Мугабе, свергнутого действующим президентом страны Эммерсоном Мнангагвой в ноябре 2017 года.

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Государственный переворот в Зимбабве
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