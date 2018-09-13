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Партнерство, доверие и дружба. Министр обороны КНР об учениях «Восток-2018»

Политика

Глава военного ведомства Китая Вэй Фэнхэ наблюдает за ходом учений вместе с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу

Партнерство, доверие и дружба. Министр обороны КНР об учениях «Восток-2018»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Учения «Восток — 2018»

Чита, 13 сентября 2018, 21:56 — REGNUM  Военные учения «Восток-2018» продемонстрировали взаимное доверие, партнерство и традиционную дружбу России и Китая, заявил 13 сентября министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

«Маневры в полной мере показали высокий уровень российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства, стратегическое взаимное доверие, прагматическое сотрудничество и традиционную дружбу», — цитирует министерство обороны Китая слова главы китайского военного ведомства.

Министр обороны КНР во главе китайской делегации 13 сентября на забайкальском полигоне «Цугол» наблюдал один из эпизодов учений «Восток-2018» вместе с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Вэй Фэнхэ подчеркнул, что эти учения показали решимость России и Китая вместе защитить региональный мир и безопасность, и отметил необходимость дальнейшего развития отношений между армиями двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, крупномасштабные военные учения «Восток-2018» проходят с 11 по 15 сентября, в них участвуют военнослужащие целого ряда стран, включая Китай.

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Военные учения
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