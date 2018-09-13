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Вице-премьер Италии посоветовал комиссару ЕС «вымыть рот с мылом»

Политика

«Он оскорбил Италию, итальянцев и их законное правительство»

Рим, 13 сентября 2018, 21:56 — REGNUM  Министр внутренних дел и заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини посоветовал «вымыть рот с мылом» комиссару ЕС по экономике и финансам Пьеру Московичи, сделавшему заявление о «маленьких муссолини», 13 сентября передает агентство Reuters.

«Он должен вымыть рот с мылом. Он оскорбил Италию, итальянцев и их законное правительство», — говорится в заявлении Сальвини.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар Московичи заявил, что в руководстве ряда европейских стран есть «много маленьких муссолини», а в Европу возвращается «атмосфера тридцатых годов».

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