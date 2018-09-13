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Вице-мэр Екатеринбурга променял работу в мэрии на гордуму

Политика

Михаил Матвеев избран по одномандатному округу

Екатеринбург, 13 сентября 2018, 20:49 — REGNUM  Вице-мэр Екатеринбурга Михаил Матвеев теперь будет работать в качестве депутата городской думы.

Матвеев был избран по шестому одномандатному округу. На новом посту он будет состоять во фракции «Единой России».

Отметим, Матвеев — не первый вице-мэр, который после многих лет работы на высоком посту был избран депутатом гордумы. В 2013 году депутатом стал Владимир Крицкий, который ранее курировал строительную сферу города. Кстати, он же успешно выступил и на последних выборах, победив по седьмому одномандатному округу.

Напомним, думу в Екатеринбурге избрали 9 сентября.

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