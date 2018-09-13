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Назарбаев: Казахстан заинтересован в стабильной Турции

Политика

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев положительно оценил переход Турции к президентской форме правления

Анкара, 13 сентября 2018, 20:55 — REGNUM  Политическая стабильность и устойчивость Турции для Казахстана имеет решающее значение, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев по итогам встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 13 сентября сообщает агентство «Казинформ».

Назарбаев поздравил Эрдогана с победой в рамках перехода к президентской форме правления. Глава Казахстана отметил расширение политического диалога и добавил, что лидерам нужно чаще встречаться.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в рамках официального визита в Анкару Нурсултан Назарбаев встретился с представителями крупного бизнеса Турции. Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между странами.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев встретился с представителями крупного бизнеса Турции

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Политическая жизнь Казахстана
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