Назарбаев: Казахстан заинтересован в стабильной Турции

Анкара, , 20:55 — REGNUM Политическая стабильность и устойчивость Турции для Казахстана имеет решающее значение, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев по итогам встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 13 сентября сообщает агентство «Казинформ».

Назарбаев поздравил Эрдогана с победой в рамках перехода к президентской форме правления. Глава Казахстана отметил расширение политического диалога и добавил, что лидерам нужно чаще встречаться.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в рамках официального визита в Анкару Нурсултан Назарбаев встретился с представителями крупного бизнеса Турции. Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между странами.

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