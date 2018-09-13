Госдеп: В ноябре 2018 года США введут новые «жесткие» санкции против России

Вашингтон, , 20:42 — REGNUM Государственный департамент США не исключает введения в ноябре этого года новых санкций против России из-за того, что Москва не разрешила провести инспекцию для проверки наличия на территории страны химического оружия, и не предоставила США «поддающихся проверке заверений» в отказе от его использования в будущем. Об этом сегодня, 13 сентября, заявила помощница государственного секретаря по экономическим вопросам Маниша Сингх на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.

Напомним, ранее государственный департамент заявил, что США поддерживают позицию Великобритании и возлагают на России ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери в марте 2018 года.

В конце августа США ввели против России санкции в связи с делом Скрипалей.

По словам Сингх, в ноябре 2018 года власти США планируют ввести новый пакет «жестких» санкций против России в связи с делом Скрипалей.

«Мы планируем ввести очень серьезный второй раунд санкций в соответствии с законом», — сказала она.

Речь идёт об американском законе о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года.

Напомним, что первый пакет санкций США против России по делу Скрипалей предусматривает запрет на продажу России вооружения и любой оборонной продукции, а также на финансирование таких сделок и предоставление кредитов со стороны госструктур США.

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