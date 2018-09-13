Четверг, 13 Сентября 2018 года
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Совбез ООН «приветствует прогресс» в Колумбии

Политика

Правительство Колумбии и FARC заключили мирное соглашение в 2016 году

Совбез ООН «приветствует прогресс» в Колумбии
Иллюстрация: Zocalo.com.mx
Повстанцы FARC

Нью-Йорк, США, 13 сентября 2018, 20:57 — REGNUM  Совет Безопасности ООН призвал правительство Колумбии и «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) продолжить «совместную работу» над установлением мира в стране, 13 сентября передает агентство Associated Press.

Согласно резолюции, принятой единогласно, Совбез «приветствует прогресс», достигнутый сторонами конфликта, и продлевает мандат Контрольной миссии ООН в Колумбии до 25 сентября 2019 года.

Напомним, правительство Колумбии и FARC, которые десятилетиями вели друг против друга кровопролитную войну, заключили мирное соглашение в 2016 году. На сегодняшний день последней крупной антиправительственной группировкой страны является «Армия национального освобождения» (ELN), насчитывающая 3000 бойцов.

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Мирное урегулирование в Колумбии
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