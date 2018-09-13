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Избранный псковский губернатор предложил своим соперникам объединить усилия

Политика

Михаил Ведерников призвал своих оппонентов на выборах вместе работать на благо Псковской области

Избранный псковский губернатор предложил своим соперникам объединить усилия
Иллюстрация: Kremlin.ru
Михаил Ведерников

Псков, 13 сентября 2018, 20:33 — REGNUM  Избранный губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 13 сентября, провёл неформальную встречу со своими оппонентами на выборах главы региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в беседе приняли участие четыре конкурента Ведерникова на выборах: Аркадий Мурылев (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР), Сергей Кулаков (Партия пенсионеров), Игорь Романов («Партия роста»), а также глава Плюсского района Псковской области Виталий Аршинов, который был претендентом на губернаторский пост от партии «Яблоко», но кандидатом зарегистрирован не был — не прошёл «муниципальный фильтр».

Михаил Ведерников поблагодарил всех за открытую и честную борьбу.

«Выборы проходят, а отношения остаются. Самое главное, что мы можем честно смотреть друг другу в глаза, и, опираясь на оказанное всем нам доверие, совместно работать на благо жителей Псковской области», — сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что в ходе избирательной кампании все кандидаты провели большое количество встреч с избирателями и получили от них наказы, которые он предложил объединить.

«Я готов их проработать и включить в программу развития региона. Важно, чтобы интересы абсолютно всех жителей области, не зависимо от их политических предпочтений, были учтены», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что у каждого из собравшихся — разные избиратели, но все они жители Псковской области, и общей задачей он считает работать в их интересах.

«Ситуация в регионе непростая, но она рабочая. Я готов работать абсолютно со всеми», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах губернатора Псковской области победил врио губернатора региона Михаил Ведерников («Единая Россия») — 70,68%. Аркадий Мурылев (КПРФ) получил 13,83%, Антон Минаков (ЛДПР) — 5,39%, Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России) — 3,95%, Игорь Романов («Партия роста») — 2,71%. Явка на выборах составила 36,89% — самый высокий показатель на Северо-Западе России.

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Выборы губернатора Псковской области — 2018
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