Избранный псковский губернатор предложил своим соперникам объединить усилия

Псков, , 20:33 — REGNUM Избранный губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 13 сентября, провёл неформальную встречу со своими оппонентами на выборах главы региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в беседе приняли участие четыре конкурента Ведерникова на выборах: Аркадий Мурылев (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР), Сергей Кулаков (Партия пенсионеров), Игорь Романов («Партия роста»), а также глава Плюсского района Псковской области Виталий Аршинов, который был претендентом на губернаторский пост от партии «Яблоко», но кандидатом зарегистрирован не был — не прошёл «муниципальный фильтр».

Михаил Ведерников поблагодарил всех за открытую и честную борьбу.

«Выборы проходят, а отношения остаются. Самое главное, что мы можем честно смотреть друг другу в глаза, и, опираясь на оказанное всем нам доверие, совместно работать на благо жителей Псковской области», — сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что в ходе избирательной кампании все кандидаты провели большое количество встреч с избирателями и получили от них наказы, которые он предложил объединить.

«Я готов их проработать и включить в программу развития региона. Важно, чтобы интересы абсолютно всех жителей области, не зависимо от их политических предпочтений, были учтены», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что у каждого из собравшихся — разные избиратели, но все они жители Псковской области, и общей задачей он считает работать в их интересах.

«Ситуация в регионе непростая, но она рабочая. Я готов работать абсолютно со всеми», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах губернатора Псковской области победил врио губернатора региона Михаил Ведерников («Единая Россия») — 70,68%. Аркадий Мурылев (КПРФ) получил 13,83%, Антон Минаков (ЛДПР) — 5,39%, Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России) — 3,95%, Игорь Романов («Партия роста») — 2,71%. Явка на выборах составила 36,89% — самый высокий показатель на Северо-Западе России.

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