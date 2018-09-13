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МИД России запросит у США разъяснения по военной лаборатории в Грузии

Политика

Вооруженные силы США проводят в окрестностях Тбилиси эксперименты, напоминающие работы по созданию биологического оружия

Москва, 13 сентября 2018, 20:05 — REGNUM  Россия запросит у США официальные разъяснения по поводу деятельности лаборатории имени Ричарда Лугара на территории Грузии, заявила 13 сентября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идет о работе военных США в микробиологической лаборатории в окрестностях Тбилиси.

«МИД России запросит в госдепартаменте США официальное разъяснение в связи с представленными господином Гиоргадзе новыми фактами, которые свидетельствуют о неблаговидной роли контингента вооружённых сил США, который развёрнут в микробиологической лаборатории на территории Грузии», — сказала Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил о наличии документов, свидетельствующих о том, что американские военные, имеющие отношение к лаборатории в окрестностях Тбилиси, осуществляют секретные эксперименты на местных жителях, напоминающие разработку биологического оружия.

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МИД России
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