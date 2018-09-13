В гордуме Екатеринбурга «Единая Россия» заняла больше половины мест

Екатеринбург, , 20:05 — REGNUM В думе Екатеринбурга «Единая Россия» получила 19 из 36 мест. Состав фракции уже определён, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском отделении «Единой России».

Фракция была сформирована на заседании политсовета, которое прошло сегодня, 13 сентября. Часть избранных 9 сентября депутатов подтвердили свои полномочия. Среди них Ира Овчинникова, Владимир Крицкий, Елена Дерягина, Дмитрий Сергин, Виктор Тестов. Есть и много тех, кто избран впервые. Кроме того, на работу в думу перешёл вице-мэр Екатеринбурга Михаил Матвеев.

Первое собрание новой фракции пройдёт 24 сентября. На нём же изберут и её руководителя.

Напомним, выборы в гордуму прошли 9 сентября.