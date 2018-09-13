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Сергей Лавров готовится к визиту в Боснию и Герцеговину

Политика

Главы МИД России и БиГ провели телефонный разговор

Сергей Лавров готовится к визиту в Боснию и Герцеговину
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 13 сентября 2018, 19:56 — REGNUM  Министры иностранных дел России и Боснии и Герцеговины Сергей Лавров и Игорь Црнадак в ходе телефонного разговора 13 сентября обсудили предстоящий визит российского министра в балканскую страну, сообщает пресс-служба МИД России.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход подготовки визита Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину, намеченного на 21 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.

Напомним, в августе в сербских СМИ появилась информация о том, что российские власти готовы поддержать Республику Сербскую в составе БиГ в её стремлении к обретению независимости в случае получения отделившимся от Сербии краем Косово полноценного членства ООН.

Источники сообщали, что Сергей Лавров намерен лично донести до президента Республики Сербской Милорада Додика позицию российской стороны по этому вопросу во время предстоящего визита в Сараево и Баня-Луку.

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