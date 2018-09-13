Кто возглавит новую объединенную комиссию ГД?

Москва, , 19:46 — REGNUM Госдума может на следующей неделе рассмотреть вопрос о создании новой комиссии на базе комиссии по депутатской этике и комиссии по доходам.

Учитывая, что председателями двух комиссий, которые предложено объединить, были члены фракции «Единая Россия», эта квота должна остаться за думским большинством. Такое решение было бы логичным, считает первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев. Кандидатуры на пост председателя новой комиссии будут обсуждаться на заседании Президиума фракции «Единая Россия» в понедельник.

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«Комиссия эта достаточно серьезная, с инициативой выступили лидеры всех четырех фракций исходя из предыдущего опыта работы Госдумы», — заметил первый заместитель руководителя фракции.

По словам Андрея Исаева, сегодня «возникают ситуации, когда во многом работа этих комиссий оказывается параллельной, когда поступают обращения в отношении того или иного депутата, касающиеся и вопросов, связанных с его доходами, и вопросов, связанных с депутатской этикой, и так далее».

«Поэтому такое решение единодушно поддержано всеми фракциями. Мы рассчитываем, что в понедельник Совет Госдумы примет соответствующее решение и вынесет вопрос на заседание палаты», — сказал Андрей Исаев.

«В связи с тем, что обе комиссии возглавляют председатели, являющиеся членами фракции «Единая Россия», и по квотному распределению мандатов оба мандата наши, мы, естественно, будем претендовать на то, чтобы председателем этой единой комиссии стал представитель «Единой России», — заявил первый заместитель руководителя фракции.

Планируется, что в состав комиссии войдет 21 человек: председатель, 10 представителей от «Единой России» и 10 представителей от других фракций. Предполагается также, что в комиссии будет 4 первых заместителя и 4 заместителя председателя комиссии.

«В связи с тем, что объем полномочий данной комиссии таков, что она фактически равна комитету, Комитетом по регламенту принято решение о том, что нельзя совмещать руководящие посты в комиссии с постами в других комитетах ГД, и это решение нами поддержано», — сообщил депутат.

Таким образом, депутат, который выдвинет свою кандидатуру на пост руководителя комиссии, и победит путем рейтингового голосования, должен будет снять сложить с себя руководящие полномочия в других комитетах ГД.

Андрей Исаев отметил также, что руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов пригласил к себе председателей обеих комиссий, которые будут реструктуризованы — Отари Аршба и Наталью Поклонскую, рассказал им о принятых решениях, и о том, что «руководство фракции вынесет обе кандидатуры на рассмотрение Президиума, который состоится в понедельник».

В свою очередь Сергей Неверов отметил, что «и Наталья Поклонская, и Отари Аршба оба рассматриваются как кандидатуры на должность главы новой объединённой комиссии Госдумы».

«Как только Совет Думы рассмотрит предложение комитета Госдумы по регламенту и контролю о создании новой объединенной комиссии, президиум фракции соберется, и примет решение о председателе», — сказал Сергей Неверов.

«То есть, если на президиуме фракции большинство голосов наберет кандидатура Натальи Поклонской, то она не сможет оставаться заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, если же выберут Отари Аршбу, то Наталья Владимировна останется заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, но не сможет занять руководящие должности в новой объединенной комиссии», — подытожил Сергей Неверов.