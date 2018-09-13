Глава минэнерго США в Москве угрожал Новаку новыми санкциями против России

Москва, , 19:46 — REGNUM Власти США намерены ввести дополнительные санкции против энергетического сектора Российской Федерации. Об этом сегодня, 13 сентября, заявил министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции по итогам переговоров с российским министром энергетики Александром Новаком.

В Москве сегодня проходили переговоры министров энергетики России и США — Александра Новака и Рика Перри. В ходе переговоров Перри прямо заявил, что его страна выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Мы выступаем против «Северного потока — 2», который сконцентрирует две трети поставок российского газа в одном трубопроводе, что создаст уязвимое место в случае, если что-то пойдёт не так», — заявил Перри, говоря об энергобезопасности Евросоюза.

На пресс-конференции журналисты спросили Перри, означают ли его слова то, что США введут санкции против России в том случае, если строительство «Северного потока — 2» будет продолжено, а также поинтересовались о том, возможны ли новые американский санкции против энергетического сектора России.

«Да — это утвердительный ответ на первый и на второй вопрос», — четко ответил Перри.